Prensa Ibérica obté 29 distincions als Premis Europeus de Disseny de Diaris

El grup Prensa Ibérica, al qual pertany Diari de Girona, ha obtingut 29 guardons en l’edició d’enguany dels «European Newspaper Awards», un dels certàmens més importants de disseny de diaris que se celebren en el panorama internacional. Els guardons van estar molt disputats ja que hi van concórrer un total de 161 diaris de 24 països, que en total van presentar més de 4.000 propostes de disseny diferents, tant per a les pàgines de les seves edicions impreses com per a les versions digitals del diari.

Cinc diaris de Prensa Ibérica, el grup de referència de la premsa regional espanyola, es van fer amb alguna distinció de les 20 categories diferents, on es tractava de premiar l’excel·lència en el disseny periodístic en els àmbits més diversos, des de les portades, les il·lustracions, les infografies, els suplements o les cobertures especials de l’actualitat. Per ordre en el nombre de guardons, els diaris de Prensa Ibérica que van obtenir reconeixements van ser el diari de Las Palmas de Gran Canària La Provincia, amb 13 distincions; El Periódico de Catalunya, amb 10 guardons; el diari La Nueva España d’Astúries, que va recollir 3 premis; el diari valencià Levante, amb 2 guardons i, finalment, La Opinión de Murcia, amb una distinció. El Periódico va ser guardonat, entre altres aspectes, per les seves il·lustracions i, en concret, per una sèrie on es recreava la marca del diari (la lletra «P») des del punt de vista de tots els dissenyadors del grup Prensa Ibérica; treball col·lectiu en què cadascú va aportar la seva «P». També es va premiar la portada del comiat de Messi, on es veu l’astre del futbol d’esquena i allunyant-se. El Periódico va obtenir guardons per la seva infografia de mapes sobre els incendis i les temperatures extremes durant l’estiual Mediterrani. El jurat dels «European Newspaper Awards» va distingir igualment l’ús de la tipografia a les diferents àrees del diari. L’espectacular cobertura del volcà de La Palma va contribuir a fer que La Provincia obtingués 13 guardons, amb pàgines i desenvolupaments informatius on l’erupció volcànica va tenir gran protagonisme. De la mateixa manera, es va premiar la infografia i la il·lustració del diari canari, així com portades de l’edició diària i dels suplements. La Nueva España va obtenir tres guardons. Dos d’ells per reportatges publicats al seu suplement dominical Siglo XXI, amb un enfocament innovador sobre el patrimoni cultural asturià, i un tercer per un suplement especial pel 1.200 aniversari de la catedral d’Oviedo. A Levante-EMV han premiat el suplement econòmic El Mercantil Valenciano, que el diari publica cada diumenge, a més d’una infografia sobre el tràfic d’armes a l’Àfrica. La Opinión de Murcia va obtenir un premi per una primera pàgina dedicada al canvi climàtic. De premi. Algunes de les pàgines premiades. A la fila superior, el suplement dominical de La Nueva España, les il·lustracions de la marca El Periódico, infografia de La Provincia i portada del seu suplement dominical. Sobre aquestes línies, la portada premiada de La Opinión de Murcia, infografia d’El Periódico, portada del suplement de Levante-EMV i una infografia de La Nueva España.