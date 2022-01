La temporada cultural arrenca aquesta setmana encara amb la vista posada en les restriccions que afecten al sector i l’evolució de la pandèmia. Amb els aforaments al 70% i l’elevat nombre de contagis, els espectadors estan optant per no arriscar i comprar entrades a darrera hora, expliquen els responsables dels equipaments.

En el cas del Teatre Municipal de Girona, per exemple, l’anunci de les noves restriccions a meitat de desembre va frenar l’activitat a les taquilles i ara el públic «està anant sobre segur», apostant per artistes que ja coneix i decantant-se per comprar l’entrada al darrer moment.

A Figueres van començar «molt bé» les vendes de la temporada, amb nivells gairebé similars a abans de la pandèmia, i tot i que van notar una «petita baixada» de les compres coincidint amb l’anunci de noves restriccions, mica en mica ha anat remuntant durant el Nadal i «la situació està bé, tot i que no és l’ideal», explica la directora del Jardí, Aina Baig.

El Municipal de Girona coincideix amb Figueres, i tots dos comencen la temporada aquesta setmana amb el músic Rodrigo Cuevas, amb una proposta escènica d’alta volada, i espectacles familiars. A Girona divendres, dins la programació del festival Neu! i al Jardí de Figueres dissabte, Cuevas presentarà el seu tercer espectacle escènic, Trópico de Covadonga.

Ja diumenge, el Jardí acollirà també Kl’aa: La teva cançó, que va ser candidat al premi Max al Millor espectacle familiar, i també pels més petits, però al Municipal de Girona hi ha previst ...I les idees volen, de la companyia de circ Animal Religion.

Pel que fa a La Planeta, aquests dies recupera El·lipsi, una proposta de teatre documental a càrrec de Ferran Joanmiquel sobre l’impacte de la pandèmia.

En el cas d’Olot, els espectacles amb grans noms tenen bona venda, però sí que noten menys previsió i menys compra anticipada. Respecte als espectacles familiars, per exemple, «es venen bé, per la necessitat de les famílies de sortir de casa, però van sovint a última hora ja que les famílies mai saben si tindran imprevistos. Ja passava abans i ara potser s’ha accentuat», expliquen des d’Olot Cultura.

A la capital de la Garrotxa la temporada teatral arrenca aquest dijous amb una de les propostes del LAP, la programació més alternativa, Objetos extraños hablando cosas sin sentido a càrrec d’Artistas Salsichas, i pel fet de ser un artista local, tot i ser creació contemporània, està atraient públic. Es podrà veure tant dijous com divendres en diverses sessions al Principal, que diumenge acollirà un espectacle familiar, Camí a l’escola, dels Campi Qui Pugui.

Pel que fa al Teatre L’Ateneu de Celrà, arrenca dissabte amb Nowhen, un monòleg dansat i parlat, una temporada teatral amb tretze propostes de petit i mitjà format que inclouen teatre, dansa i sis muntatges familiars, entre els que destaquen Stabat Mater (29 de gener) un monòleg amb Montse Esteve com a protagonista; El gegant del Pi (12 de febrer) i l’òpera electrònica Infanticida (26 de febrer).

A Banyoles, la temporada cultural arrenca amb música, amb la pianista Laura Andrés aquest dissabte a l’Auditori de l’Ateneu, presentant el seu primer treball en solitari. El teatre haurà d’esperar fins el 21, amb Despertar.

També la música serà la protagonista de l’arrencada de la temporada al Teatre de Bescanó, amb el concert, aquest diumenge, de Sara Roy, que comptarà amb les col·laboracions de Micky Núñez i Cesc.