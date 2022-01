Després d’alçar-se amb els Globus d’Or a la millor pel·lícula dramàtica, El poder del perro ja es pot veure a Girona en pantalla gran. El film, que suposa el retorn de la cineasta Jane Campion al llargmetratge després de dotze anys, es pot veure a Netflix des de l’1 de desembre i a més de la plataforma audiovisual, també es va estrenar en algunes sales de cinema.

A les comarques gironines, però, només s’havia pogut gaudir en pantalla gran durant uns dies a Torroella de Montgrí. Després del seu triomf als Globus d’Or -on també es va endur el premi a la millor direcció i al millor actor de repartiment per a Kodi Smit-McPhee-, avui arriba a la cartellera dels cinemes Albèniz de Girona, on es podrà veure tant doblada com en versió original.

Basada en una novel·la de Thomas Savage, la cinta està protagonitzada per Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesee Plemons. És un western ambientat l’any 1925 i narra la història de dos germans que veuen com les seves vides canvien quan un d’ells es casa amb una vídua del poble i la dona i el seu fill s’instal·len al ranxo que comparteixen.

Després de conquerir festivals com el de Venècia o Toronto, el western de Campion també sona amb força pels Oscars.