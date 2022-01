Pobles de Circ, una iniciativa per acostar els espectacles circenses als municipis petits, ha finalitzat aquest desembre amb molt bona qualificació per part dels ajuntaments participants, segons el Departament de Cultura. La iniciativa ha suposat la programació de 45 espectacles i 11 tallers de circ que ha arribat a 8.700 persones de públic en poblacions amb pocs habitants. Es tracta de municipis de menys de 10.000 habitants distribuïts per tot el territori del país, com Alcanar, Talarn, Bellver de Cerdanya o Sant Hilari Sacalm, que s’ha incorporat a Pobles de Circ durant el 2021.