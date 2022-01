Benvolguda està protagonitzada per «una dona d’uns 50 anys, amb el certificat de menopàusica oficial, que es considera guapa i atractiva, té una filla de 10 anys i és una ionqui de la maternitat». A través d’ella, explica Empar Moliner, la novel·la «reflexiona sobre el passat, l’amistat, i les qüestions que no t’acaben d’explicar d’aquell període que anomenen menopausa». Amb aquesta obra, que també tracta de la vulnerabilitat de l’amor matrimonial i la caducitat de la vida artística, l’escriptora catalana s’ha aixecat amb el 42è Premi Ramon Llull, un dels més reconeguts i un dels dos més ben dotats de les lletres catalanes, amb 60.000 euros.

La novel·la guanyadora del Llull està protagonitzada per Remei Duran, una dibuixant de prestigi, acostumada des de petita a lluitar per sobreviure, feliç mare i esposa. Però un dia «té l’absoluta certesa» d’una cosa que encara no ha passat però que sap que passarà «i es prepara»: que el seu jove marit, violinista titular en una orquestra, s’enamorarà de la jove violinista suplent que va a casa a assajar, explica Moliner.

La novel·la guanyadora es publicarà el 9 de març en català i castellà, a Columna i Planeta, i també en portuguès.

A aquesta edició del premi Ramon Llull s’han presentat 61 originals.