El Teatre Municipal de Girona acollirà avui l’espectacle de dansa Made of space, l’última peça dels coreògrafs Guy Nader i Maria Campos (GN | MC), una de les companyies de dansa catalanes amb més ressò internacional. Amb aquest treball, tanquen la trilogia que han dedicat a la investigació al voltant del concepte del temps i la seva relació amb l’espai. Estrenada al festival Grec de Barcelona l’estiu passat, la peça juga amb la dansa i la música per acostar-se a les lleis de la física des de la vessant artística. Set ballarins provinents de la dansa urbana, la contemporània o l’acrobàcia hi interpreten un viatge visual, en el qual el protagonisme és la cohesió del grup.