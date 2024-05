Chanel torna a Eurovisió: l'olesana actuarà en la semifinal del festival aquest dimarts

La cantant d'Olesa de Montserrat i representant d'Espanya a Eurovisió de 2022, Chanel Terrero, actuarà com a convidada en la primera semifinal d'Eurovisió a Malmö (Suècia) aquest dimarts,7 de maig, al costat de dos companys que també van passar pel certamen, Eleni Foureira, representant de Xipre el 2018 i Eric Saade, de Suècia el 2011.

Chanel, Eleni Foureira i Eric Saade, acompanyats per 24 ballarins, actuaran i representaran en l'escenari l'eslògan "United by music" d'aquesta 68a edició d'Eurovisió, que se celebra enguany el 7 i 9 (semifinals) i dissabte 11 (la final), segons indica RTVE, que destaca que la presència dels tres artistes que van passar per Eurovisió en anteriors edicions "demostra" com la seva participació en el certamen els ha permès consolidar les seves carreres.

Segons el director i guionista del Festival de la Cançó d'Eurovisió 2024, Edward af Sillén, es vol "començar l'edició d'enguany amb un gran espectacle pop que mostri l'immens amor de Suècia per aquesta competició i demostri com tots estem units per la música. Ho faran tres fantàstics artistes, que no han guanyat l'or, però que es van guanyar els cors de l'audiència".

Chanel va ser la guanyadora del Benidorm Fest inaugural i en el Festival d'Eurovisió de Torí de 2022 va quedar en tercera posició amb la seva cançó SloMo. La cançó li va donar a Espanya la puntuació més alta de tots els temps: 459 punts, aconseguint així el millor resultat del país al festival des de 1995.

RTVE indica que des del seu debut en Eurovisió, Chanel ha aconseguit més èxits a Espanya, amb cançons com Loka i Clavaíto, aquesta última va superar la marca dels 100 milions a Spotify. El gener de 2024, Chanel va llançar el seu àlbum debut Agua!, que va aconseguir el número 1 a Espanya.

Eleni Foureira va acabar subcampiona en el Festival de la Cançó d'Eurovisió 2018 amb la seva cançó Fuego i li va donar a Xipre el seu millor resultat fins a la data i també la seva puntuació més alta, amb 436 punts va aconseguir el segon lloc. Des de la seva estada a Lisboa, ha publicat un àlbum, un EP i ha aconseguit grans èxits com Temperatura, Oh Mami i El Teléfono.

Per part seva, Eric Saade va aconseguir per a Suècia una medalla de bronze en l'edició del certamen de 2011 amb la seva cançó Popular va resultar. Des del Festival d'Eurovisió, Eric ha llançat tres àlbums, ha realitzat nombroses gires per Escandinàvia i fins i tot va participar en el Festival l'última vegada que va ser a Malmö, el 2013, quan va ser amfitrió de la Green Room.