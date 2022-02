L’Esbart Marboleny i Maria Pagès repassaran aquest dissabte a la tarda a la sala El Torín d’Olot el film Érase una vez…, una producció d’animació de 1950 qualificada d’alta política per part de la censura franquista i que va comptar amb la participació de personalitats de la cultura tan rellevants com Josep Escobar, Alexandre Cirici, Josep Benet o Manuel Cubeles.

L’Esbart Marboleny i Maria Pagès proposen una xerrada amb un recorregut per fragments del film amb intervencions ballades que recreen les mateixes danses que va enregistrar l’any 1949 l’Esbart Verdaguer. Entre aquestes danses hi ha, per exemple, La Tirotitaina del Pallars, Ball de Cavallins, L’Espunyolet del Ripollès i Ball de Nans d’Olot.