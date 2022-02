Les obres de Pablo Picasso, Joan Miró o Miquel Barceló que el cineasta figuerenc Pere Portabella ha reunit al llarg de la seva vida són les protagonistes de la reobertura del Museu de l’Empordà de Figueres. Després d’uns mesos tancats per obres, el museu ha tornat a obrir les portes aquesta setmana amb Pere Portabella. Art i vida, que aquest migdia inaugura el cineasta, flamant doctor honoris causa de la Universitat de Girona (UdG).

Fins el 10 d’abril, les parets del museu lleixen obres d’artistes que el director de Vampir, Cuadecuc ha reunit al llarg de la seva vida gràcies a l’amistat o a la col·laboració professional que hi ha mantingut. A la mostra hi ha peces d’artistes de l’avantguarda catalana com Joan Miró, Antoni Tàpies, Joan Ponç o Miquel Barceló, així com de l’Estat espanyol i d’àmbit internacional, on destaquen noms com Pablo Picasso, Pablo Palazuelo, Equipo Crónica, Fernand Léger o Max Ernst, entre d’altres. També s’hi pot veure Aidez l’Espagne, un treball del propi Portabella a partir de l’obra del mateix títol de Joan Miró.

Coincidint amb l’exposició, s’han organitzat diverses activitats a la capital alt-empordanesa, com dues visites comentades a càrrec del comissari de la mostra, Javi Javi Palomo o projeccions de dos films de Portabella amb la col·laboració del Cineclub Diòptria al Catcinemes. Per una banda, Vampir, Cuadecuc (1970) amb presentació del cineasta banyolí i El silenci abans de Bach, comentada per Jordi Balló Fantova, professor de la Universitat Pompeu Fabra, productor cinematogràfic i gestor cultural. També s’ha programat la conferència Joan Miró a la col·lecció de Pere Portabella, a càrrec de la professora d’art contemporani i directora de la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis de la UdG, Maria Josep Balsach Peig.

Amb aquesta són tres les exposicions organitzades entre Figueres i Girona per celebrar l’honoris causa de Portabella. Les altres dues, Acció Santos i Gosar poder, es poden veure a les seus del Pou Rodó i Sant Nicolau del Bòlit, el centre d’art contemporani de Girona des del 20 de gener, però ahir es van inaugurar oficialment en un acte amb la participació del mateix Portabella. Comissariades per Ona Balló, mostren la relació del director amb el músic Carles Santos, per una banda, i una instal·lació d’Isaki Lacuesta vinculada al Primer Festival Popular de Poesia Catalana.