«El MACCA està molt instaurat al calendari cultural de Cassà i s’ha convertit en un punt de referència pel poble». Carles Brucet, periodista i ànima del Cine Club Vuitimig (entitat que organitza, gestiona i programa el MACCA), ahir es mostrava orgullós i emocionat durant la inauguració de la doble exposició «Els universos d’Albert Monteys» i «Somnis de robot: 100 anys imaginant ésser artificials», una exhibició dedicada a l’autor de còmics català Albert Monteys que s’ha servit com a plat estrella de la programació de la 22a Mostra d’Animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva (MACCA). De fet, era la primera vegada que es dedicava de manera tan completa una exposició sobre Albert Monteys, considerat un dels millors autors de còmics actuals.

«Per a mi és un referent. Després d’Ibáñez, va ell», apuntava Miquel Casals, estudiant d’il·lustració i seguidor incondicional de Monteys que ahir es va apropar fins a l’emblemàtic edifici de Can Trinxeria per assistir a la xerrada i la visita guiada de les exposicions en una ocasió única. Per a Marc Charles, editor de la revista de còmics en català Forn de Calç, l’èxit de Monteys es deu a dos factors clau. «D’una banda, té un gran sentit de l’humor, i de l’altra, té molt de contacte amb el costumisme; sempre està vinculat amb la realitat i té un doble discurs que enganxa molt». De fet, Albert Monteys gaudeix d’una llarga carrera professional que ha passat per la revista Mondo Lirondo, El Jueves, Tretze Vents o Mister K, entre moltes d’altres, i que s’ha consolidat amb obres pròpies com ¡Universo!, còmic que va ser multipremiat i aclamat per la crítica.

Tot i això, una de les coses que dona un valor afegit al treball de Monteys és la seva manera de treballar, encara ara molt analògica. «Sí, encara dibuixo, pinto i ho faig tot a mà», assegurava l’artista amb un mig somriure. «Treballar amb una eina de dibuix com l’ordinador que, al mateix temps, és una eina de comunicació i entreteniment, em resulta una mica disruptiu. Estem tot el dia connectats. A part, encara trobo un cert plaer zen en aquesta cosa del paper i el llapis», afegia. I, tímidament, admetia que aquesta resistència a la digitalització també és un acte polític. «Treballar en paper em permet tenir dibuixos originals i poder fer exposicions d’aquest tipus per ensenyar tot el procés creatiu que hi ha darrere una obra», concloïa Monteys. L’èxit va quedar demostrat amb les desenes de persones (grans i petites) que es van aplegar ahir per admirar cada peça exposada, a més de fer una llarga cua per aconseguir un còmic firmat pel propi autor.

El MACCA, que s’ha estès al llarg del cap de setmana i que finalitzarà avui amb l’entrega de premis del ja tradicional Correcurts (un taller de creació audiovisual), ha omplert Cassà d’una agenda farcida de propostes cinematogràfiques i audiovisuals per a tots els públics: des de projeccions i exhibicions fins a tallers d’animació o stop motion. El seu objectiu és apropar propostes no convencionals a la gent del poble. «Sempre hem volgut que sigui molt multidisciplinari i arribar a un públic que no està acostumat a l’animació, que marxi del cinema comercial», assenyalava Brucet, al mateix temps que reivindicava que «demostra que des de pobles i entitats petites també és possible fer propostes grans i de primer nivell».