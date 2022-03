Cinc quadres que el pintor Josep Maria Sert (1874-1945) va crear per al polític i mecenes Francesc Cambó, corresponents a la sèrie Evocacions Catalanes, s’exposen per primera vegada en públic a l'hotel Mas de Torrent, regentat des de 2019 pel nét de Cambó, Pau Guardans, molt a prop del lloc de naixement del seu avi, Verges, i de la finca Mas Juny que Sert va adquirir a Palamós.

Per dimensionar la figura d'aquell pintor i canviar-li l'etiqueta d'algú proper al franquisme per la d'un oportunista disposat a abraçar cada statu quo perquè prevalgués el seu art, el nét de Cambó recorda que, per Mas Juny, van passar intel·lectuals i aristòcrates com la baronessa Maud von Thyssen, Salvador Dalí, Coco Channel o Marlene Dietrich.

A canvi del seu suport per desencallar el projecte per decorar la catedral de Vic, Sert va regalar a Cambó aquesta sèrie de cinc peces de grans dimensions amb les quals decorar la seva residència barcelonina i va acceptar la seva petició que representessin escenes que tinguessin a veure amb Catalunya.

Pilar Sáez, una de les principals estudioses de Sert, defineix aquelles creacions com a obres que representen «un nacionalisme molt romàntic, emotiu, emocional, que va de prototips i també una mica goyesc».