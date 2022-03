Olot tindrà una nova llibreria a partir d'aquest divendres, quan s'inaugurarà la nova Isop. Ubicada a la plaça del Mig número 12, serà una llibreria generalista «que apostarà fermament per la narrativa, el còmic i la novel·la gràfica, la literatura infantil i juvenil, la crítica i els clàssics de la literatura universal», segons els seus responsables.

A més de la venda de llibres, Isop es vol convertir en un espai cultural amb tallers, clubs de lectura, recitals, conta-contes i altres activitats per sumar-se a la vida cultural garrotxina. De fet, els seus impulsors mantenen oberta una campanya de micromecenatge per recaptar fons per programar un calendari d'activitats literàries per tot l'any i per a totes les edats.

La inauguració de la llibreria Isop serà aquest divendres a les 5 i a partir de dissabte l'establiment obrirà en l'horari comercial habitual.