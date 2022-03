L’Auditori de Girona viurà aquest cap de setmana dues de les cites més potents de la programació d’aquesta temporada, dues propostes internacionals amb figures que, tot i que no poden ser més diferents, són especialment destacades en el seu àmbit. Per una banda, dissabte hi actuarà la cantant francesa Zaz, amb les entrades exhaurides des de fa setmanes, i per l’altra, un dels millors tenors del món, el peruà Juan Diego Flórez.

Amb l’Organique Tour, el nom més destacat de la música en francès actualment presentarà els temes del seu nou treball, Isa, però també alguns dels que la van fer triomfar fa anys, com la popular Je veux. Els seguidors de Zaz, que actua a Girona dins la programació del festival Black Music Festival, ja fa dies que van esgotar les places disponibles per veure la seva primera actuació en terres gironines.

L’artista està immersa en una gira per l’Estat i ha penjat per avançat el cartell de complet en cinc dels sis concerts que ofereix en menys de deu dies: Gijón, Bilbao, Pamplona, Saragossa i Barcelona, l’únic lloc on encara hi ha alguna entrada disponible, abans d’acabar el recorregut dissabte a l’Auditori de Girona.

Pel que fa a Flórez, un divo de la lírica a escala internacional, debutarà a l’Auditori de Girona amb un repertori que inclou algunes de les millors àries del bel canto, a més de composicions de cambra dels principals compositors belcantistes. Ho farà al costat de la pianista francesa Cécile Restier amb un programa que no oblidarà les òperes més conegudes de Verdi, Donizzetti o Puccini.

Amb més de la meitat de l’aforament de la sala simfònic ja venut quan encara queden dies pel concert, les previsions de l’equipament de cara a la venda d’entrades són bones, ja que ha despertat l’interès de públic de més enllà de les comarques gironines, amb espectadors que vindran de França i de Madrid.

El recital de Flórez serà la primera de les dues grans cites internacionals que els amants de la clàssica tenen en els propers dies a Girona. L’altra serà el diumenge 3 d’abril, quan l’Auditori aculli l’únic concert a Catalunya de l’Orchestra of the Age of the Enlightenment per interpretar La Passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach.

Considerada una de les formacions més importants en la interpretació de música barroca amb instruments d’època, estarà dirigida pel tenor Mark Padmore, que alhora interpretarà el rol d’Evangelista.