Els Premis Literaris de Cassà de la Selva han batut rècord de participació amb gairebé 400 inscrits al Correlletres. Els guardons literaris més antics de les comarques gironines es fan en línia, el que permet la participació d’arreu dels Països Catalans.

Aquest concurs d’escriptura ràpida que compta amb les categories de narrativa i poesia gira al voltant d’una paraula clau que ha d’estar inclosa en el text presentat i que els participants no coneixen fins al dia del concurs. Aquest any la paraula clau ha estat «reientinc», que és com s’anomena al pit-roig a Cassà, i els participants han tingut 48 hores per preparar i enviar les seves obres.

Dins l'àmbit dels premis literaris hi ha també els Premis Literaris Escolars, amb dues categories, la Manel Tolosà per a alumnes de 5è i 6è de primària, i la categoria Joan Codolà per a alumnes de 3r i 4t d'ESO.

Els guardons, que van néixer a Cassà l’any 1967 organitzats en els seus orígens per la Colla Excursionista per promoure la cultura popular catalana, s’entregaran per Sant Jordi a la Sala del Centre Recreatiu, en un acte que també es podrà seguir en línia.