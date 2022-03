Els Catarres, Buhos i Suu encapçalen el cartell de l’Harmonia, un festival impulsat pels creadors del Clownia a les Planes d’Hostoles. La cita unirà circ, jocs, tallers i música per acostar la cultura a tothom de forma inclusiva. Se celebrarà el 30 de juliol de 12 del migdia a 12 de la nit a La Parada del Jonquer, amb tota mena d’activitats, on destaquen, entre d’altres, els concerts de Suu, Catarres, Buhos o Koers. També hi participaran clowns com Brucaa’ Circus, La Churry i Ricky el Professor de Tennis i s’hi instal·laran food trucks zones de joc i estada.

Harmonia es basa en el projecte Inclow-me, una iniciativa desenvolupada al Clownia de Sant Joan de les Abadesses el 2018 i 2019 que vol facilitar el lleure als infants amb diversitat funcional i en situació econòmica desfavorida. El festival s'emmarca dins la programació del Planestiuejat, el festival d'estiu de les Planes d'Hostoles. Els abonaments ja estan a la venda a través de la pàgina web harmoniafestival.cat i el portal del Planestiueja’t.