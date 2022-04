La poesia, la literatura, el cinema, la pintura i, per descomptat, la filosofia ens han aportat al llarg dels segles un bon grapat de visions al voltant d’un dels sentiments més dolços i meravellosos -al mateix temps que tràgics i soferts- que ha conviscut amb la humanitat des de l’inici dels temps. Passió, desig, espurnes, atracció, enyorança i malenconia són conceptes directament vinculats a l’amor, un tema que Ginestà, un dels grups del moment dins l’escena catalana, tracta amb gran delicadesa a Suposo que l’amor és això (Kasba Music, 2022), el tercer àlbum que els germans Júlia i Pau Serrasolsas presenten avui, a les 22:30h a la sala La Mirona de Salt, dins el festival Strenes.

Només mirant la portada de l’àlbum -en la qual els dos membres del projecte apareixen en l’aula d’un institut amb el títol escrit en guix a la pissarra- es pot intuir que les cançons giren al voltant de l’amor adolescent o d’aquell procés d’aprenentatge que comença amb els primers amors. «Vam triar parlar d’un tipus d’amor de parella i es nota en la cançó L’Eva i la Jana, que parla d’un amor pur, adolescent. Aquell primer amor que et marca per sempre i a l’hora de fer poesia sobre això era molt més estètic. En realitat, però, al final, hem fet deu cançons diferents sobre l’amor que poden reflectir moments vitals i formes de conèixer-se» explica Pau Serrasolsas. «El tema Vull saber de tu sí que inclou més referències a aquest amor adolescent, però per contra, Ara és estiu cada desembre té un llenguatge més poètic que pot parlar de totes les edats. Perquè una relació la té una persona jove, així i tot, també una de 65 anys o més» afegeix Júlia Serrasolsas.

«L’amor és un procés d’aprenentatge que comença amb els pares quan neixes, perquè la primera relació d’amor que tens és amb la mare i el pare, i és quan aprens a deixar-te cuidar i a estimar, el que després serà molt important quan creixis i tinguis relacions. I l’aprenentatge continua perquè cada vegada que tenim una relació ens veiem més madurs i som capaços de posar millor els límits i, en resum, d’estimar millor» apunta la cantant.

Un dels aspectes que es nota escoltant aquest Suposo que l’amor és això es nota és l’aposta clara dels germans per potenciar el seu so, afegint capes d’electrònica al seu pop-folk melòdic. «Des del nostre primer àlbum hem crescut. Per aquest tercer disc vam apostar perquè en Xicu, que també és el nostre bateria, exercís de productor. Ell ve d’una cultura musical una mica diferent de la nostra i amb la seva feina ens ha transmès una sonoritat més contemporània, més actual i també més fresca» subratlla Pau.

Un èxit viral a Tik-Tok

La primavera de l’any passat Ginestà llançaven L’Eva i la Jana, el primer avançament d’aquest tercer disc. La cançó es va convertir en un fenomen musical durant setmanes gràcies a una coreografia molt enganxosa que es va convertir en viral a TikTok, aconseguint més 100.000 visualitzacions en aquesta xarxa social. «La veritat és que aquest èxit viral el vam viure amb molta il·lusió perquè es tracta d’una cançó que té darrere un discurs i un potencial transformador molt gran» assenyala Júlia sobre l’èxit del senzill.

El festival Strenes també acollirà el concert de Maio, la germana bessona de la Júlia, que presentarà el seu debut, Des dels marges, el 22 d’abril a l’Auditori de La Mercè. «Des de fa molts anys, la Maio té moltes coses a dir i ara ha trobat la força necessària per emprendre el seu propi projecte en solitari, que sempre és una tasca complicada i ha fet un disc realment increïble» apunta Júlia.