El museu Darder de Banyoles exposa fins el 6 de juny Empremtes del passat, una mostra que vol ser una aproximació a la paleontologia, centrant-se en què és i com es forma un fòssil.

Les peces que s’hi exposen provenen de la col·lecció de Joan Condal, recopil·lades al llarg de deu anys arreu de Catalunya, però també al Marroc o Madagascar.

A més, l’exposició inclou un joc en què els visitants han de descobrir objectes no fòssils barrejats amb els reals, per entendre què ho és i què no i ajudar a reflexionar sobre la nostra empremta en un futur.

L’entrada a la mostra és lliure.