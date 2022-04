Pablito va ser «un influèncer dels anys setanta», diu el seu fill, Paul Garcia. Sigui exacta o no l’etiqueta, el que no es pot negar és que Pablo García Cortés, més conegut com a Pablito, va ser, rere l’objectiu, testimoni d’excepció i un notari excel·lent de la transformació que va viure Girona i sobretot la Costa Brava durant gairebé tres dècades.

Coincidint amb el centenari del naixement del fotoperiodista, la Casa de Cultura de Girona acull l’exposició Pablito, una visió propera. La Diputació de Girona rendeix així homenatge a un dels grans documentalistes dels anys del boom turístic, que va retratar amb la seva càmera tota mena d’escenes, grans esdeveniments, personalitats, artistes i famosos d’arreu del món. L’exposició és una selecció dels milers d’imatges preses per qui va ser durant anys reporter de Los Sitios i que mostren l’activitat social, política i artística de les comarques gironines. D’Algèria a Girona Nascut l’any 1922 a Almeria, Pablo García Cortés va començar la seva carrera professional a Algèria, on s’havia exiliat la seva família en acabar la guerra. Va fer de corresponsal del diari L’Echo d’Oran, cosa que li va permetre viure els esdeveniments de la Segona Guerra Mundial al Magrib. Després d’haver treballat com a fotògraf a Madrid i Barcelona, a finals dels 50 es va establir a Girona, on va acabar morint el 1999. Aquí va continuar treballant de fotògraf de premsa, però, com que no rebia el carnet de periodista, va fer moltes fotografies que van haver de signar altres professionals perquè poguessin ser publicades. Entre 1957 i 1984, la seva habilitat com a fotoperiodista i també la seva dimensió humana li van permetre acostar-se al món de la cultura, l’esport i l’oci nocturn gironins i recollir-ne un bon nombre de testimonis gràfics, molts dels quals van ser publicats a Los Sitios de Girona, a més de mitjans com Dicen, Tele/eXpres, l’edició de la Costa Brava de L’Indépendant de Perpinyà o Paris Match i les agències EFE i Europa Press. El 1984 es va convertir en el fotògraf oficial del Govern Civil de Girona i ho va ser fins que es va jubilar, el 1988. La seva intensa activitat professional va donar com a resultat un fons fotogràfic integrat per més de 78.000 imatges i 50 càmeres i objectes fotogràfics que des de l’any 1993 atresora l’Inspai, el Centre de la Imatge de la Diputació, i que és la base d’aquesta exposició. Pablito, una visió propera, que es podrà veure a la sala d’exposicions temporals de la Casa de Cultura fins el 21 de maig, s'ha inaugurat aquest dijous amb la presència del fill del reporter gràfic, Paul Garcia; del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i d’Albert Albert Piñeira, vicepresident segon i diputat de Cultura.