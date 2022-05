La Casa de Cultura de Girona acull fins el dia 21 una mostra de dibuixos fets per urban sketchers, artistes que dibuixen les ciutats on viuen i els llocs on viatgen. A la demarcació hi ha els Urban Sketchers de Girona, un grup d’uns cinquanta artistes urbans que es troben regularment per plasmar la realitat de diversos punts de la demarcació sobre paper. El pròxim 21 de maig organitzen la cinquena trobada a Girona que aplegarà més de quatre centes persones i coincidint amb aquesta activitat exposen quaranta dels seus dibuixos. L’exposició també mostra els materials i llibretes originals que fan servir habitualment.