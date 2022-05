Ucraïna ha guanyat el festival d'Eurovisió amb 631 punts. Kalush Orchestra amb la cançó "Stefania" li han donat la victòria, mentre que Chanel Terrero, d'Olesa de Montserrat, ha aconseguit el tercer lloc per a Espanya amb 459 punts, el major nombre de punts que ha aconseguit mai una candidatura espanyola i el millor resultat per al país des de 1995.

La segona posició ha estat per al Regne Unit amb 466 punts, Suècia i Sèrbia tanquen el top 5, mentre que Alemanya s'ha emportat el fanalet vermell amb tot just sis punts. Portugal torna al top 10 per primera vegada des de Salvador Sobral amb un novè lloc.

La gala ha començat amb un medley de Laura Pausini cantant en cinc idiomes seguida per la tradicional desfilada de banderes. 25 actuacions, començant amb República Txeca i acabant per Estònia, han passat per l'escenari torinès.

Després de gairebé mitja hora d'intermedi han començat les votacions del jurat, que s'ha emportat el britànic Sam Ryder. Suècia i Espanya han quedat segones i terceres respectivament. La votació del televoto ha deixat la victòria d'Ucraïna, amb 439 dels 468 punts possibles. Kalush Orchestra ha rebut els 12 punts de 28 dels 40 països participants.

En les primeres declaracions a mitjans després d'obtenir una classificació històrica per a Espanya, Chanel ha confessat que se sent molt feliç per haver obtingut el tercer lloc i ha felicitat a Kalush Orchestra, els guanyadors del festival.

"Em sento molt feliç, em sento molt emocionada, ens sentim superorgullosos de fer el que hem fet sobre l'escenari", ha expressat l'artista, que ha afegit que ella i el seu equip han posat "tot el cor i tot l'art" que tenien en l'actuació.

Així mateix, Chanel ha assegurat que li sembla "preciós" que hagi guanyat Ucraïna, i ha emfatitzat que ella i el seu equip han fet costat a la delegació ucraïnesa "des del minut un". "Em semblen increïbles, nosaltres els hem secundat des del minut un. Són increïbles artistes, així que enhorabona per ells", ha afegit.