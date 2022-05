La New York Ska Jazz Ensemble, Mourn, Inspira i Arrels de Gràcia encapçalen el cartell d’una nova edició del Festival Internacional del Terracotta Museu, el fITM de La Bisbal d’Empordà, que celebrarà enguany el seu desè aniversari. La cita musical, que novament tindrà lloc els dimecres al vespre del mes de juliol als exteriors del Terracotta Museu amb un doble concert, també comptarà amb la participació de Los Herederos de Petrona, Les Cruet, Yaunest, Espardenya Crew, PD Parals i Dj Diego Armando.

Los Herederos de Petrona, procedents de Colòmbia obriran el cicle el 6 de juliol a ritme de cúmbia, al costat del grup de rumba catalana Arrels de Gràcia i de DJ Diego Armando amb una eclèctica sessió. El 13 de juliol serà el torn del cantautor empordanès Yaunest i dels barcelonins Inspira. Una setmana més tard, el 20 de juliol, la capital del Baix Empordà viurà una intensa nit de rock de la mà del punk lisèrgic de la formació del Montseny Les Cruet i del rock independent de les maresmenques Mourn.

La llegendària formació nord-americana New York Ska-Jazz Ensemble clourà, el dimecres 20 de juliol al costat del col·lectiu empordanès Espardenya Crew i de PD Parals, una de les edicions més eclèctiques d’un festival que vol recuperar la normalitat en aquesta desena edició, oferint novament servei de bar i sopars a la fresca.

Tal com ja es va fer l’any passat es poden adquirir entrades anticipades per cada dimecres a 10 euros (a taquilla en val 12), alhora s’ofereix un abonament de 32 euros per assistir-hi tots els dimecres. Les entrades ja es poden adquirir a través del web del festival.