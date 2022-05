Vangelis, el compositor grec que va guanyar un Oscar per Carros de foc, va morir ahir a Atenes als 79 anys, encara que no se’n va especificar la causa. Nascut com a Evangelos Odysseas Papathanassiou el 1943, el jove Vangelis va desenvolupar un interès primerenc per la música i va experimentar amb els sons produïts en colpejar olles i paelles o en col·locar claus, gots i altres objectes a les cordes del piano dels pares.

Va absorbir els tons de les cançons populars gregues i la música coral cristiana ortodoxa, però no tenia una formació musical formal, cosa que més tard va dir que l’havia ajudat a salvar el seu sentit de la creativitat. L’èxit de «Carros de foc» va eclipsar les seves altres partitures, però va escriure la música per a diverses pel·lícules importants, inclosa Missing, dirigida per Costa-Gavras, i el thriller futurist Blade Runner. Va ser un compositor prolífic durant moltes dècades, el seu treball va des de música publicitària i bandes sonores de pel·lícules fins a composicions elaborades d’estil simfònic i Jon and Vangelis, el seu duo amb el cantant de rock Jon Anderson.