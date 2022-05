L'Espai Cràter d'Olot ha rebut 16.181 visitants des que va obrir portes el mes de març. D'aquests, un 64% són de fora de la Garrotxa i provenen de la província de Barcelona (Barcelonès, Vallès Oriental, Osona, Maresme i Baix Llobregat) però també de les comarques gironines. També ha rebut visitants d'altres països, amb el públic francès com a client majoritari (més de 200 visitants). Tot i això, també n'han tingut d'Alemanya, Israel, Portugal, Suïssa, Itàlia, Anglaterra, Estats Units o el Brasil. D'altra banda, 2.439 alumnes han participat en alguna de les activitats educatives que ofereix l'equipament.

Fins ara, el 70% de les escoles que han visitat Espai Cràter són de la Garrotxa, però també n'han vingut de centres educatius de la Selva, el Barcelonès, Osona, el Gironès i Perpinyà. La bona acollida dels centres educatius ha fet que Espai Cràter ja hagi tancat la reserva d'activitats educatives per a aquest curs. De cara al curs 2022-2023, el Servei Educatiu està preparant quatre noves propostes de tallers, que s'afegiran als deu ja existents. Espai Cràter ofereix un programa d'activitats educatives basades en l'experiència i l'experimentació, pensades per als diferents nivells educatius i que tracten sobre el vulcanisme però també sobre altres temàtiques com l'energia.

Pel que fa al nombre total d'usuaris de l'espai, als més de 16.000 visitants a l'exposició, cal afegir-hi les 2.013 persones que han assistit en alguna de les 40 activitats programades principalment a la Sala Magma, com xerrades, debats, formacions o teatre de petit format. Fins a final de juny, s'han previst una vintena més de propostes com un taller d'improvisació del festival Cornamusam, el Seminari 'Repensant els jardins històrics. El passat en el present' o les esmentades anteriorment dins el cicle 'Volcans i vida'.

L'equipament serà l'escenari, del 27 de maig al 17 de juny, d'un cicle d'activitats sobre vulcanologia. Amb l'objectiu de valorar el patrimoni de la comarca i divulgar el coneixement a l'entorn de la vulcanologia, acollirà algunes propostes de programació pròpia i d'altres promogudes per altres entitats o conjuntament. Entre elles, un documental de l'erupció del Cumbre Vieja, una conversa amb els arquitectes de l'Espai Cràter i una taula rodona sobre el paper dels periodistes en la defensa de la zona volcànica.