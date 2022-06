Sopa de Cabra actuarà a Sant Joan de les Abadesses el dissabte 16 de juliol, al claustre del monestir, en el marc del 27è Festival del Comte Arnau i dins de la gira de celebració del disc Ben Endins. Serà la tercera proposta d’un festival que arrancarà el dissabte 2 de juliol, amb la conferència La força de les veus femenines en El comte Arnau, a càrrec del traductor i professor de la Universitat de Vic Ronald Puppo.

Segons va informar ahir l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, tots els dissabtes de juliol hi haurà concerts. El primer serà de Priorart Ensemble (9 de juliol). El segon concert serà el de Sopa de Cabra (16 de juliol), i el quart arribarà amb The Swimming Boys Jazz Quartet & Sophie Allen (23 de juliol), que interpretaran peces actuals i clàssics vinculats al món del cinema amb la sonoritat del Jazz. L’últim concert tindrà com a protagonistes The Rusties Blues Band amb el concert en clau documental DisCovering Robert Johnson (30 de juliol).

Tots els concerts tindran lloc al claustre del monestir del municipi ripollès, excepte el de The Swimming Boys Quartet & Sophie Allen que se celebrarà a l’Era d’en Serralta. Les entrades per a tot el festival ja són a la venda.