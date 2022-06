L’artista Paula Bonet, que es trobava en plena gira de presentació de ‘Los diarios de La Anguila’, ha anunciat que es retira temporalment de l’esfera pública perquè el seu assetjador, que va denunciar, ha sortit de la presó. L’anunci de Bonet ha deixat en xoc els seus seguidors.

«A pocs dies de la celebració del judici ha sortit en llibertat l’home que m’ha estat assetjant, motiu pel qual, per preservar la meva seguretat, he de limitar la meva presència pública tal com se m’ha aconsellat». D’aquesta manera, l’artista de Vila-real ha cancel·lat la presentació que tenia prevista a Madrid i a Balaguer (Lleida).

«Agraeixo el carinyo i les cures que estic rebent dels meus amics, família, parella, editorial i advocada. No faré declaracions. Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos al despatx de l’advocada penalista Carla Valls», ha indicat Bonet.

A continuació, l’artista ha deixat un vídeo en el qual llegeix un dels fragments de la seva novel·la què parla del cos de la dona en l’espai públic.

L’assetjador va entrar a presó a finals del 2021. Pel que sembla, l’home s’havia saltat l’ordre d’allunyament que li havia imposat el jutge. De fet, Bonet ho va explicar fa alguns mesos, ja que aquest assetjador es va presentar a les portes del seu taller, on Bonet i les seves alumnes havien de treballar ‘a porta tancada’ per temor de ser sorpreses per aquest individu.

La valenciana feia més de dos anys que patia l’assetjament. Aquest home es presentava al seu taller, la seguia i li enviava missatges amenaçadors. Bonet es va veure obligada més d’una vegada a cancel·lar un acte públic, ja que l’assetjador es presentava en les seves xerrades i s’asseia a primera fila.

«La història fa que s’allarga més d’un any: cops a la porta del meu taller, pujades i baixades de persiana a última hora del dia quan la llum es cola per sota de la porta, anguiles tallades en trossets amb la brometa ‘el violador’ escrita al sobre, desenes de ‘mails’, assistència a les meves xerrades assegut a primera fila, insults per ‘mail’ (l’insult més curiós és ‘soltera’, que malament i amb quina mala bava continua anomenant aquest context patriarcal, ¿no us sembla?), declaracions d’amor, desitjos de mort, i un llarg etcètera que no contempla el format Twitter», va relatar la pintora l’any passat.