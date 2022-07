Calonge i Sant Antoni acollirà aquest estiu entre el Castell i el Pati d’Armes la segona edició del festival F’Estiu. Després de l’èxit de l’any passat, amb tots els concerts esgotant les entrades, la proposta torna amb sis nous recitals de diversos estils de música catalana, amb entrades a preus populars que oscil·len entre els 10 i els 25 euros. Blaumut, Rita Payés i Maria del Mar Bonet, que actuarà amb la Big Band Begues acompanyada per 18 músics, són els caps de cartell, al costat de Gemma Humet, les cobles Sant Jordi i La Llobregat, i Albert Guinovart i Vicens Prats. «Hem aconseguit un cartell molt variat de ritmes i estil», va assegurar el director artístic, Francesc Sánchez Carcassés, ahir en la presentació a la Diputació de Girona.

Rita Payés serà l’encarregada d’obrir el festival, en plena gira europea del seu projecte IMAGINA, acompanyada d’Elisabeth Roma, la seva mare. La segona actuació del festival anirà a càrrec de Blaumut, el divendres 12 d’agost, que portarà al Castell de Calonge Olímpica i Primavera, el seu cinquè disc d’estudi i considerat un dels seus millors treballs. El primer cap de setmana del F’Estiu el tancarà Gemma Humet, cantant, pianista i una de les veus amb més llum i personalitat del panorama català actual. Presentarà a Calonge i Sant Antoni el seu treball Rere tot aquest fum.

«Calonge és terra de músics i no hi podia faltar la sardana, al festival», va apuntar Sánchez Carcassés per presentar el concert de la Sant Jordi i La Principal del Llobregat. Serà una nit molt especial, la del 18 d’agost, amb tres punts d’interés màxim. La Cobla Sant Jordi va participar en l’edició inaugural del F’Estiu amb l’estrena de Calonge, l’èpica del Castell, una composició del mestre Antoni Ros Marbà. En aquesta edició la Sant Jordi es trobarà amb La Principal del Llobregat al mateix entorn, i conjuntament reestrenaran la composició de Ros Marbà per a dues cobles. A més està prevista també l’estrena de la sardana Calonge i Sant Antoni del prestigiós compositor sardanista i de bandes sonores, Marc Timón. I per últim, un nou compositor de sardanes, poc conegut però amb una qualitat indiscutible: Martí Bonmatí (pseudònim del qual no se’n revelarà la identitat fins aquell dia) estrenarà En Roger i el gall de Sant Pere. Finalment per completar un concert ple d’al·licients s’ha programat diverses composicions de Ricard Viladesau i música de Joan Manuel Serrat amb arranjaments per a cobla de Jordi Molina.

Albert Guinovart i Vicens Prats protagonitzaran el penúltim concert, que vol reviure el que ells mateixos van protagonitzar el 15 d’agost de 1998, un dels més recordats dels Festivals de Música de Calonge. La simbiosi musical del palamosí Vicens Prats, primer flautista solista de l’Orquestra de Paris des de 1991, amb la vitalitat i força interpretativa d’Albert Guinovart al piano són un autèntic luxe per al festival. Finalment, Maria del Mar Bonet i la Big Band Begues posaran el punt i final al F’Estiu amb un concert molt especial i exclusiu, que fins ara només s’ha pogut veure al al festival de jazz de Mallorca i al Palau de la Música.

Cada concert tindrà una capacitat per a 700 persones i segons van destacar els organitzadors el festival aposta per la sostenibilitat i tota la producció de so i llum es farà amb energia verda.