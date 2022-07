La primera novel·la d’Aurora Bertrana torna a les llibreries 85 anys després

Edelweiss, la primera novel·la de l’escriptora Aurora Bertrana (Girona, 1892-Berga, 1974), acaba de tornar a les llibreries vuitanta-cinc anys després de la seva primera i única edició. El debut en la ficció de la gironina, ambientada a Suïssa, és una novel·la curta que es va publicar en plena Guerra Civil, l’any 1937, i no s’havia tornat a publicar fins ara, que l’ha editat :Rata_.

Edelweiss, explica l’escriptora i especialista en Aurora Bertrana Adriana Bàrcia, és una «novel·leta molt petita i modesta» que cal entendre en el seu context: es tracta d’un llibret de butxaca que iniciava la col·lecció La Novel·la Femenina d’Edicions Mediterània. Va ser el primer exemplar del projecte, impulsat conjuntament per la mateixa Bertrana i l’escriptora i periodista Maria del Carme Nicolau per acostar la literatura d’una certa qualitat però popular a les dones.

«No va tenir gens d’èxit per les circumstàncies, perquè va sortir enmig de la guerra», diu Bàrcia, que per a l’edició no només ha tingut en compte la primera versió del text, escrita en català, sinó també una revisió posterior que en va fer la gironina l’any 1948 i el mecanoscrit de la qual es conserva al fons Bertrana de la Universitat de Girona (UdG). El text, reescrit en castellà des de l’exili suís, és molt més llarg que l’original tot i que la història és la mateixa, i no es va arribar a publicar mai.

Escrita després de l’èxit de Paradisos oceànics, Edelweiss neix de la fascinació que li va provocar el paisatge durant el seu primer viatge a Suïssa, als anys 20. «Va ser el seu primer viatge llarg, abans que la Polinèsia i el Marroc, i és el primer contacte de Bertrana amb el món europeu, el cosmopolitisme i el que l’empeny a escriure», explica Bàrcia.

La novel·la narra «una història d’amor dissortat», la d’un home cap a una dona, però sobretot cap a la muntanya. A mig camí entre la novel·la d’aventures i la tragèdia romàntica, confronta la petitesa humana amb la immensitat de la muntanya.

La majestuositat dels paisatges alpins, una peça determinant de la narració, apareix combinada amb la vida a l’hotel Kurhaus del petit poble de muntanya de Mürren, un ambient que l’autora va conèixer quan feia temporada tocant per pagar-se els estudis de música a l’institut Jacques Dalcroze de Ginebra.

La nova edició d’Edelweiss, de fet, va acompanyada de tres capítols de Memòries fins al 1935, en què l’escriptora narra la seva arribada a Mürren, així com la descoberta dels cims alpins i la gestació de la seva primera obra de ficció. A més, també inclou un postfaci d’Adriana Bàrcia per contextualitzar la novel·la en la trajectòria vital i literària de Bertrana.