Un vi blanc d’Alella i l’Strawberry Fields Forever dels Beatles o un negre jove del Priorat amb la banda sonora d’Into the Wild composada pel cantant de Pearl Jam Eddie Vedder.

-Combinen bé?

(O mariden que dirien els entesos). La resposta només la saben els afortunats que dilluns a la nit van omplir el Village del Tempo- L’aposta d’Albert Salvatella de reunir dues de les seves passions, la música i els vins, va viure la cinquena edició amb més d’un, o forces, «repetidors» entre el públic. La proposta és senzilla. Però funciona. Cinc vins i cinc versions de temes molt coneguts. Des dels Beatles a Miguel Poveda passant per David Bowie, Led Zeppelin i Eddie Vedder. Se serveix una copa de vi, per exemple el «Nobles i Guillotines», un «irreverent escumós» del Penedès, i un especialista puja a l’escenari a comentar-ne les característiques, abans que Tokaji Quartet, amb Salvatella a la veu, interpretés Final, la versió que Poveda va fer del poema de Joan Brossa. El mateix amb un negre jove i el The Man Who Sold The World de David Bowie o amb un rosat del Montsant amb Khasmir de Led Zeppelin. O el blanc d’Alella amb els Beatles i el Priorat amb Eddie Vedder. Cinc vins evocadors, cinc temes que obren ments t i una bona nit en un espai privilegiat, el Passeig Arqueològic, que sumats conviden a allargar-la. A anar deixant passar les hores mentre la nit es va fent cada cop més dolça sota la influència de la suau embriaguesa que provoquen la música i els vins.