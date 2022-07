El festival de llum i foc d’Olot, el Lluèrnia, tornarà al seu format habitual del 10 al 12 de novembre després que les dues últimes edicions quedessin afectades per la pandèmia.

Un dels objectius principals del festival és ajudar a redescobrir a la ciutadania d’Olot i voltants nous espais de la ciutat, per això, cada any canvia de lloc. Després que en edicions anteriors se centrés en zones properes al riu Fluvià, enguany el festival se centralitzarà al Barri de Sant Miquel i als seus voltants. D’aquesta manera, el Lluèrnia busca posar en valor el barri olotí que antigament servia com a porta d’entrada a la capital garrotxina i que, amb els anys, ha aconseguit mantenir l’essència popular. De la mateixa manera que en les dècades dels anys 40 i 50 del segle passat va acollir habitatges per a les classes treballadores i pels afectats de l’aiguat de l’any 1940, avui és el barri d’acollida de molts col·lectius immigrants, fet que l’han confirmat com un barri amb molta activitat social amb la qual el festival hi ha volgut crear sinèrgies.

Tot i això, el certamen també situa algunes de els seves activitats al centre de la ciutat. Un exemple en són les instal·lacions ubicades a l’Hospici o la plaça Major. D’aquesta darrera localització en sortirà el recorregut que conduirà fins al Barri de Sant Miquel, on tindrà lloc l’espectacle final.

Així, un any més el Lluèrnia continuarà explorant noves il·luminacions i mirades sobre l’espai quotidià.