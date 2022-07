El Reial Cercle Artístic de Barcelona va inaugurar ahir al vespre l’exposició Salvador Dalí. Somnis poètics sota la mirada de Jacques Léonard. D’una banda, és un recull de l’obra il·lustrada del geni empordanès que gira a l’entorn de dues obres literàries clàssiques: La Divina Comedia (1959-1963) de Dante Alighieri i La Vida es Sueño (1975) de Pedro Calderón de la Barca, que Dalí va passar pel tamís del surrealisme. D’altra, és una exposició fotogràfica obra del fotògraf i cineasta Jacques Léonard, que acosta el rostre més quotidià de Dalí. L’exposició està oberta fins al 2 d’octubre. La comissària de la mostra Rosa María Perales Piqueres i compta amb la col·laboració de l’Arxiu Família Jacques Léonard.

Des del Reial Cercle Artístic, destaquen que és «excepcional l’experiència de Dalí en el camp de la il·lustració d’obres universals» com La Divina Comedia, de Dante Alighieri, i La Vida es Sueño, de Pedro Calderón de la Barca. En aquesta obra gràfica que hi ha al Cercle aquests mesos es pot descobrir «una forta influència de temàtiques com la història, la ciència, la filosofia, la literatura universal i la religió en la seva obra».

Aquesta part de la mostra és, en paraules de Josep Fèlix Bentz, president del Reial Cercle Artístic de Barcelona, «una oportunitat única de descobrir la passió de Dalí per la literatura i com adapta dos clàssics de la literatura al seu univers plàstic».

La persona rere l’artista

Per altra banda, els visitants de l’exposició tindran a més, l’oportunitat d’anar més enllà de l’obra de Dalí, per conèixer qui s’amaga darrera del personatge excèntric. Aquest viatge a l’interior d’un Dalí més personal es pot fer gràcies a les fotografies de Jacques Léonard, que entre els anys 1955 i 1963 va elaborar tres reportatges per a publicacions en premsa, de les quals la mostra del Cercle n’acull una selecció.

Léonard retrata Dalí representant el personatge que ell mateix havia creat, i també a l’artista en la seva intimitat, amb una actitud allunyada del gest artificiós. Aquest document gràfic parla de la complicitat existent entre el fotògraf i el pintor. Una complicitat que no es va trencar mai, tot i que la dona del fotògraf Rosario Amaya, que era model professional per artistes, es va negar a posar per a Dalí, afegeixen des del Reial Cercle Artístic.

Exposició a Cadaqués el 2019

Els retrats que Léonard va fer a Dalí ja es van poder veure el setembre de 2019 en una exposició de catorze fotografies organitzada per la Fundació Photographic Social Vision a la Galeria Oda de Cadaqués, en el marc del Festival Internacional de Fotografia in Cadaqués.