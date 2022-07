La quinzena edició del festival Sons del Món de Roses arrencarà aquesta nit amb més de 16.000 entrades venudes, en una de les edicions més ambicioses fins el moment, segons destaca l’organització en un comunicat. L’encarregat de donar el tret de sortida al certamen «delicatessen» de l’Alt Empordà és Andrés Calamaro, que a les 22h pujarà a l’escenari de la Ciutadella de Roses.

El músic argentí donarà el tret de sortida a una programació que compta amb grans artistes com Ben Harper, Rita Payés, Earth, Wind&Fire, Álvaro Soler, Oques Grasses, Robe o Suu, entre d’altres. L’organització de la cita musical ha anunciat aquesta setmana que l’espectacle Eufòria en concert clourà el diumenge 7 d’agost aquesta edició del festival, amb la participació d’alguns dels participants del popular talent show de TV3. Aquest darrer espectacle, en el qual cantaran la guanyadora de la primera edició del xou, Mariona Escoda, a més de Triquell, Llum, Scorpio i Edu, ha venut en pocs dies més del 70% de l’aforament disponible, segons destaca el festival.

Concerts de grups locals

Com a novetat en l’edició d’enguany, l’espai village al cor de la Ciutadella de Roses, estarà obert al públic general sense necessitat d’anar al concert principal per un preu de 5€ amb consumició inclosa. En aquest espai , s’hi ha instal·lat un escenari per on hi passaran artistes locals i l’actuació del grup Locomia, aquest diumenge 24 de juliol. A més, els assistents podran gaudir de vuit food trucks, zona chill out, Djs i comptarà amb servei de barra.