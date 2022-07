Miriam Mateu, una empresària gironina amb una llarga trajectòria professional en el sector de la comunicació corporativa, les relacions públiques i l’organització d’esdeveniments, és la impulsora del festival gastromusical Lazareto, que comença aquesta setmana a l’illa de Menorca amb la participació dels xefs amb dues estrelles Michelin cadascun Paco Roncero i Diego Guerrero, i artistes com Ana Torroja, Ara Malikian, Kool & The Gang, Los Secretos, UB40 i Nacha Pop, entre d’altres. Entre el dijous 28 de juliol i el dissabte 6 d’agost, l’illot de Llatzeret, situat al davant de la costa de Maó i que havia estat un antic hospital del segle XVIII, serà l’escenari d’aquest certamen, al qual només s’hi podrà accedir amb els vaixells que ha noliejat l’organització i que a més de les actuacions musicals principals, i de la cuina d’aquells dos xefs destacats, inclou una àmplia oferta gastronòmica a través d’una vintena de food trucks, i també música amb grups locals i DJs.

Miriam Mateu ha posat en marxa aquest projecte amb un soci, el madrileny Fausto Fernández, també amb una llarga trajectòria professional però en aquest cas en el sector de la publicitat i el màrqueting digital. «Plegats ens complementem molt bé», diu ella. I plegats han creat l’empresa Lazareto Music Festival, s.l. per a l’organització d’un certamen que en la seva primera edició té un pressupost d’un milió i mig d’euros (només amb capital privat) i que té vocació de continuïtat. «Tenim el suport institucional del Consell Insular de Menorca, que en aquesta primera edició ens cedeix l’espai, amb el compromís per part nostra de contribuir a la reforma de l’espai i a més que el certamen tingui continuïtat i que a partir de l’any que ve contribueixi a a desestacionalitzar el turisme a l’illa i la beneficiï durant els mesos de menys afluència, de manera que comenci a l’abril i programi fins a l’octubre activitats mensuals de diferents estils, com ara òpera, jazz, ballet, teatre, còmics… Al marge que durant l’estiu es faci una proposta similar a la d’aquest any».

Miriam Mateu defensa que Lazareto Music & gastro festival «és una experiència única a les Balears i al món. Un festival en una petita illa a la qual només s’hi pot accedir a través de la nostra flota d’embarcacions. Ha requerit una logística complicada, però tenim un gran equip d’experts en esdeveniments i produccions internacionals, i un gran equip tècnic especialitzat i reconegut en el panorama musical espanyol».

L’emprenedora gironina fa temps que té vincles amb Menorca, una illa que coneix molt bé: «Té una important tradició cultural i és cert que s’hi programen actuacions musicals nacionals i internacionals, però no tenia cap festival de música pop-rock amb grups icònics, i vam pensar que seria una bona idea crear-lo». De seguida, a més, van pensar en relacionar la música amb la gastronomia: «Actualment és imprescindible en qualsevol esdeveniment, i tenint en compte que Menorca és aquest 2022 Regió Europea de la Gastronomia, vam decidir fer-la grossa, amb dos xefs que són autèntics referents, Paco Roncero i Diego Guerrero, tots dos amb dues estrelles als seus restaurants de Madrid, i una oferta paral·lela de qualitat, diversa i variada».

Una illa amb un hospital

Un cop definit el concepte, només faltava el lloc on posar en marxa la iniciativa: «Teníem clar que havia de ser un entorn especial i algú ens va portar al Llatzeret, un illot situat al davant de Maó on al segle XVIII s’hi va construir un hospital perquè hi fessin quarantenes els tripulants dels vaixells que volien anar a la península procedents de la Mediterrània. Era època de pestes i altres malalties contagioses i per això van caldre diverses edificacions. L’illot és Reserva de la Biosfera i Patrimoni de la Unesco i quan el vam visitar vam al·lucinar, no havíem vist mai res semblant».

L’espai es troba actualment en mans del Consell Insular de Menorca, que l’està reformant per convertir-lo en un centre cultural amb activitat tot l’any. «Quan ho vam tenir clar vam començar a negociar amb el Consell i ens vam entendre, de manera que el festival serà el primer gran esdeveniment que es farà a l’illa, i servirà també per donar-la a conèixer més», diu Miriam Mateu.

Per arribar a l’illot s’hi ha d’anar en vaixell, i els organitzadors del festival n’han noliejat dos de 400 i 280 places respectivament que aniran fent cada dia viatges d’anada i tornada segons un horari fixat i que els assistents elegeixen en el moment de comprar l’entrada per a l’espectacle que volen veure (també hi actuen Antonio Carmona i Makandé, Dire Straits Legacy, Mayumaná, i David Otero i Taburete).

Fins a 2.500 persones podran anar cada nit a l’illot per assistir a l’espectacle programat i fer ús de l’oferta complementària (els sopars gastronòmics també s’han de reservar abans). «La venda anticipada està funcionant al ritme que ha de funcionar», comentava Miriam Mateu fa uns dies, optimista davant de la primera edició d’aquest festival amb vocació de continuïtat, i convençuda de la qualitat i singularitat de la seva proposta.