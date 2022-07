El Festival Internacional del Terracotta Museu de La Bisbal d’Empordà, el fITM, clourà aquesta nit la seva desena edició amb la música jamaicana com a gran protagonista.

La formació nord-americana New York Ska-Jazz Ensemble clourà al costat del col·lectiu empordanès Espardenya Crew i de PD Parals, una de les edicions més eclèctiques del festival organitzat per Indivendres que enguany ha apostat per recuperar la normalitat del format.

Fundada a mitjans de la dècada dels noranta amb membres de col·lectius com The Toasters, la New York Ska Jazz Ensemble ofereix una proposta que parteix de l’ska instrumental clàssic, però que al mateix temps abasta els ritmes i les harmonies del modern jazz. La banda, reconeguda pels seus punyents directes, ha publicat al llarg de la seva història més d’una desena d’àlbums.