«Eufòria en concert», l’espectacle de cloenda del Sons del Món de Roses d’enguany, comptarà amb la participació de l’actriu Marta Torné, la presentadora al costat de Miki Núñez del concurs de TV3. L’espectacle comptarà amb les actuacions de Mariona Escoda -guanyadora de la primera edició d’Eufòria-, Triquell, Llum, Scorpio i Edu. En aquest espectacle, que tindrà lloc el diumenge 7 d’agost, els concursants actuaran tant per separat com, alguns, amb les seves bandes. Interpretaran el repertori del programa juntament amb cançons pròpies en la que serà de les primeres vegades que interpreten en públic. Segons informa l’organització del festival, en poc més d’una setmana ja s’ha venut el 75% de l’aforament disponible.