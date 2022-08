Núria Rial, soprano. Accademia del Piacere: J. Rose, viola da gamba; R. Alqhai, violone; Carles Blanch, guitarra barroca; J. Núñez, clavecí; Fahmi Alqhai, viola de gamba soprano i baixa i direcció.

Festival Internacional de Torroella de Montgrí. Espai Ter. Dijous 11 d'agost de 2022

Va ser un moment històric important a Espanya per la introducció de l'estil italià i no pocs mestres es van sumar a aquest nou espai musical ple de vitalisme. Sebastián Durón i José de Nebra (amb una evolució estètica posterior molt personal) en són dos grans exemples. L'espectacle va començar amb una Pavana de F. Guerau que demostrava l'esplendor sonor obert i personal dels professors de l'Accademia sempre coratjosos i refinats. Núria Rial és una soprano que ha enfrontat amb èxit repertoris d'èpoques i estètiques ben diverses. En aquest programa, que es pot escoltar íntegre en el disc premiat Muera Cupido, Rial feia gala d'una molt bona línia vocal, potser massa sòbria però amb mestria per reportar l'escriptura d'òpera i sarsuela dels mestres hispànics.

L'Accademia del Piacere van ser uns acompanyants esplèndids amb colors i energia instrumental per fer reeixir tot l'espectacle. Fahmi Alqhai és un violista trepidant que s'ha atrevit a buscar nous camins interpretatius per aquest instrument. A la viola de gamba soprano Alqhai va estar eloqüent liderant una formació de sonoritat fastuosa que en els moments a solo van oferir marionas, canarios, folias i xácaras molt ben rebudes per tot el públic. Pel record queda especialment la Pastorella che tra le selve magníficament perfilada per tots ells. No cal dir que va ser un piacere esplèndid i un regal més de la direcció artística del festival de Torroella que amb les absències degudes a la pandèmia s'han convertit en el referent de la música antiga a les comarques gironines.