Conegut per tots els amants del rock, fer unes banyes amb la mà és una imatge que es repeteix en tots els concerts d’aquest gènere. Però, ¿quin és el seu origen? Més conegut com a ‘maloik’ o ‘mà cornuda’, aquest gest neix en la tradició i superstició italiana, però el popularitza en la indústria musical el cantant Ronnie James Dio, membre de grups com ‘Black Sabbath’ o ‘Dio’.

Dio va explicar en una entrevista que ho va aprendre de la seva àvia italiana, que ho feia per foragitar el diable i els esperits que volien fer mal als seus éssers estimats. Quan el cantant va entrar a ‘Black Sabbath’, en substitució de l’icònic Ozzy Osbourne, va decidir que faria aquest gest com una cosa representativa seva. Contra el sistema Arran de veure el símbol en els concerts de ‘Black Sabbath’, primer els seguidors del rock ‘heavy’ i després els del rock més en general, van començar a imitar l’integrant. Però abans de Ronnie James Dio, la ‘mà cornuda’ va aparèixer en una de les portades més famoses de la història de la música, a l’àlbum ‘Yellow Submarine’ de ‘The Beatles’, on el dibuix de John Lennon ho fa amb la mà dreta. També en la dècada dels 70, era un distintiu entre els joves que es manifestaven pels seus drets i en contra del sistema.