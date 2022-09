L'Acústica deixa enrere la pandèmia

Fins i tot la pluja es va conjurar perquè el Festival Acústica de després de la pandèmia fos l’èxit que esperava tothom. Després de ploure tota la tarda, va deixar de fer-ho just quan havia de començar el primer dels concerts previstos, divendres, a Figueres.

Després de dos anys amb un format adaptat per la pandèmia, el Nits d’Acústica, el certamen va viure divendres la primera nit a l’escenari principal, la Rambla -dijous havien actuat Doctor Prats a la Plaça Catalunya-, que estrenava un dispositiu especial de seguretat. Xiula al vespre; Sopa de Cabra, en la seva estrena al festival, i Els Catarres, de matinada, van ser les tres formacions que van posar a prova l’escenari principal del festival.

Era la primera vegada que la banda gironina Sopa de Cabra actuava a l’Acústica, i ho va poder fer sense mullar-se. Ni els músics, ni tampoc el públic que va omplir la Rambla de Figueres, a la qual finalment no es va restringir l’accés si s’hagués superat les 10.000 persones. Sí que hi va haver noves mesures de protocol i seguretat per evitar aglomeracions, però aquestes no van impedir que -segons van calcular els organitzadors- l’assistència al festival fos similar a l’any 2019, és a dir, al que podríem anomenar «era prepandèmica».

Maria Jaume, una vetllada dedicada a la música urbana local, Clara Peya o la rapera canària Ptazeta van ser altres protagonistes de la jornada inaugural. Avui ha sigut el torn de Joan Dausà, Delafé y las Flores Azules, The Tyets, La Fúmiga, El Petit de cal Eril, Onniria, Dan Peralbo i el Comboi, Ariuox, Albert Planadevall i Habla de mí en Presente, repartits pels diversos escenaris. La mostra està essent multitudinària, tal com es preveia.

Com és habitual, l’Orquestra Di-Versiones serà l’encarregada de tancar el festival demà al vespre (2/4 de vuit), amb l’Acustiqueta. Abans haurà actuat a l’escenari de la Rambla la cantant Mariona Escoda, guanyadora del concurs Eufòria de TV3. Serà la primera ocasió en què Escoda oferirà un concert en solitari en gran format, des de la sortida del programa del canal autonòmic català, en una actuació molt esperada.

Acústica ret aquest any homenatge a Pau Riba, que havia actuat en diverses edicions del festival. Es reprodueix la seva discografia en els escenaris de la Rambla, la plaça de Catalunya i a la Palmera, entre actuacions.