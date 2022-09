L'agència d'actors i figuració Agency A'G busca homes i dones majors d'edat per a treballar en el rodatge d'una nova sèrie que començarà a finals de setembre a la zona de l'Alt Empordà. Figueres i Garriguella són els llocs on de moment s'ha fet aquesta crida.

Aquest dissabte dia 17 tindrà lloc a l'Auditori de Caputxins de Figueres un càsting de figuració, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.

Per a la gravació de diferents escenes, l'empresa de càsting necessita homes i dones de 17 a 70 anys, amb looks que no siguin molt moderns i també dones que sàpiguen portar tractors i camions.