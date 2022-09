Girona acollirà el rodatge de la nova sèrie del creador de Lost, The Leftovers i Watchmen, Damon Lindelof, i de Tara Hernandez, guionista i coproductora de The Big Bang Theory i la seva seqüela, Young Sheldon. Després de ser l’escenari de sèries de ressò internacional com Joc de trons i Westworld, una altra gran producció nord-americana s’ha fixat en les comarques gironines i aquesta tardor diverses localitzacions de Girona i també Barcelona viuran el rodatge de Mrs. Davis, una nova sèrie de ciència-ficció de Warner Bros. Segons els seus responsables, la sèrie explorarà el conflicte entre la fe i la tecnologia en «una batalla èpica de proporcions bíbliques».

La sèrie, produïda per Peacock, tindrà com a protagonistes els actors Jake McDorman (Watchmen, Elegidos para la gloria) i Betty Gilpin, nominada a tres premis Emmy pel seu paper a la sèrie Glow. Gilpin interpretarà una monja que lluitarà contra una totpoderosa intel·ligència artificial, mentre que McDorman es posarà a la pell del seu ex, que també té una venjança personal contra l’algoritme. Fonts coneixedores del rodatge apunten que es realitzarà entre diferents indrets de les comarques gironines -no han transcendit quins municipis- i Barcelona, i que s’allargarà des de l’octubre i fins a mitjans del mes de novembre. Aquestes localitzacions, però, no mostraran Girona, sinó que a la sèrie representaran diversos escenaris de França, Escòcia o Itàlia, en diferents èpoques de la història, des del segle XII i fins a l’actualitat. Tres dies de càsting a Girona L’equip de Mrs. Davis està buscant figurants tant a Girona com a Barcelona. Hi ha previstes unes 2.000 sessions de figuració. A Girona, s'han organitzat tres dies de càsting. Començaran demà i s’allargaran fins dissabte al Plató Girona, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Segons l’agència de càsting, la diversitat temàtica de la sèrie fa que es busquin «tota classe de perfils i edats» a partir de 16 anys, des de persones amb aspecte «clàssic» -cabells llargs i sense tenyir, barbes...- i moderns, com ara gent tatuada, amb pírcings o tints llampants. La feina és remunerada i per evitar temps d’espera i millorar l’organització, recomanen inscriure-s’hi prèviament al web yaeldeperfil.com.