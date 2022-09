El metge, investigador i escriptor Salvador Macip i l’actriu i escriptora Àngels Bassas han signat conjuntament «la història d’amor obsessiu» Doble vida, publicat per Columna. És un llibre capiculat amb dues versions, la del Robert i la de la Sílvia, «dues històries que encaixen com un trencaclosques», apunta l’autor blanenc.

Macip feia temps que tenia al cap escriure una història d’amor explicada des de la visió de l’home i la dona, que tenen punts de vista diferents. Va treballar amb Bassas en un altre llibre, La maleta de la memòria, el 2019, i va veure clar que ella era la persona perfecta pel nou llibre.

«Ha estat un procés creatiu molt immersiu. Cadascú escrivia la seva part perquè encaixessin totes les peces i per no repetir-nos el que explica un no ho explica l’altra. Si llegeixes la història des del punt de vista d’ell, ella sembla una cosa i viceversa», diu el metge i escriptor.

L’autor explica que la història és el retrobament de dues persones que s’havien conegut de joves i ara inicien una relació que en aquell moment no van tenir.

En concret, després de vint anys de no veure’s, la Sílvia i en Robert coincideixen en una festa a Barcelona i no poden evitar consumar l’atracció que havien sentit l’un per l’altre a la universitat.

El problema és que el Robert està casat i viu a Marsella. Ells no volen caure en la temptació, el desig acaba guanyant la partida i comencen una relació secreta que, a poc a poc, els anirà absorbint i obsessionant, fins al punt que amenaça de destruir tot el que tenen. «Comença un espiral que els xucla fins que els complica molt la vida», diu Massip.

Per la seva part, Àngels Bassas assenyala que el que li fascinava de la proposta és que la percepció de la realitat que tenim és diferent del que té l’altra persona. «Una cosa que ens fascinava és com es pot explicar una història des de diferents punts de vista i depèn de com l’has viscuda», diu l’actriu i escriptora de Figueres.

Àngels Bassas remarca que a l’hora de posar-se a escriure han fet una immersió psicològica en els dos personatges i volien aprofundir en l’ànima de les dues persones, que s’obren sense por. «Parlem dels nostres sentiments humans, la vergonya, la por, el sexe... emocions que tots tenim», apunta l’autora.

En el cas de la Sílvia, l’actriu i escriptora volia fer un retrat d’una anti-heroina: «Els dos són metges, però ella té un fill amb un punt d’autisme i tot li ha costat molt a la vida i volia retratar una dona de carn i ossos».