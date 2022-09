L’obra de Dalí entra al metavers

«Considero que el meu ull és l’única prova que puc donar de la resplendor a la meva ànima, de l’expressió dels meus sentiments», va afirmar l’empordanès Salvador Dalí (1904-1989). Va ser únic, universal i visionari, sempre fascinat amb els avenços científics. La seva obra ara cobra una nova dimensió a Dalí cibernètic, la nova exposició immersiva que des d’avui acull l’Ideal del Poblenou de Barcelona. Segur que al geni empordanès li encantaria veure les filigranes que la tecnologia és capaç de fer avui amb la seva obra pixelada. Uns 200 dels seus quadres més icònics han estat utilitzats en aquesta experiència immersiva que destaca la faceta humanista i científica sobre una superfície de 1000 metres quadrats.

Dalí va arribar a preveure que algun dia l’ésser humà disposaria d’una màquina per somiar a la qual ens connectaríem sis minuts al dia per ser feliços. El que mai no va imaginar és que el seu propi món, els seus símbols i els seus somnis, xoparien una experiència al·lucinant al metavers que el públic descobreix en acabar el recorregut per l’exposició a la sala Ideal.

Unes ulleres de realitat virtual permeten endinsar-se en un viatge al·lucinant a bord d’una nau que solca l’univers dalinià, on cobren vida els elefants que leviten sobre potes impossibles llargues i primes. Les formigues i altres símbols del seu ric imaginari apareixen en aquesta aventura, on la seva musa Gala també és present, transformada en mascaró de proa. Al·lucinant.

Per a molts Dalí només és un artista surrealista. Aquesta mostra amplia el focus per centrar-se en el Dalí amant de la ciència i de la literatura, un home culte que es va obsessionar amb els hologrames, amb l’energia nuclear i les primeres màquines que anys després donarien lloc als ordinadors. «L’exposició descobreix el Dalí pioner al món cibernètic i també un Dalí humanista», va destacar ahir Anna Pou, comissària de la mostra juntament amb Imma Fontdevila. L’espectador penetra en un univers dalinià on predominen les seves obsessions com els universos paral·lels, la física quàntica, la quarta dimensió, l’òptica, la geometria sagrada i la seqüenciació de l’ADN interpretats a partir de les seves obres. Gala ocupa un espai predominant en la projecció d’imatges immersives que permeten apreciar les obres de Dalí amb una altra perspectiva, a través de projeccions aclaparadores que inclouen imatges en 3D en determinats moments que requereixen ulleres especials que es lliuren en arribar.

«El peu de gala», com mai

Amb les ulleres 3D posades, s’entra en un món de formes geomètriques al·lucinants precedit del vol d’unes papallones, que sempre van fascinar l’artista. Gala, la seva eterna companya i musa, té molta presència a l’exposició. Fins i tot apareix en 3D El peu de Gala. Obra estereoscòpica, que es pot observar d’una manera molt més impactant del que Dalí no va somiar mai, amb l’extremitat de la seva musa gairebé a tocar de l’espectador, que acaba desvinculant-se fins i tot del seu cos per cobrar vida pròpia.

Al film immersiu, les obres de l’artista es transformen, cobren moviment de vegades i ofereixen suggeridors enquadraments. Per exemple, hi ha un Crist de Sant Joan de la Creu i una Galatea de les esferes que s’expandeix. Els quadres apareixen ordenats per temes, no pas per ordre cronològic. Ciència i art, imatges fixes i en moviment, tot es va alternant en un espectacle que no dona treva i permet veure detalls dels quadres de Dalí com mai.

De vegades les quatre parets de la sala de 1.000 metres quadrats exhibeixen quadres diferents, altres un mateix tema ho domina tot i, de sobte un es veu submergit en un mar de boles platejades penjant al buit, representació d’aquelles partícules que formen l’àtom , en les que podrien haver-se inspirat aquestes boles de vidre discotequeres. Tampoc falten picades d’ullet al premi Nobel de Física Albert Einstein i a l’actriu Mae West. Dalí li va dedicar una original instal·lació que s’ha convertit en una de les sales estrella del museu de l’artista a Figueres.

«Dalí cibernètic». L’exposició permet als vistants gaudir de l’obra del geni empordanès a través de la tecnologia. 1 Un grup de visitants en una sala on es projecta «Noia a la finestra» 2 Les formes dalinianes ocupen tots els racons de les sales que conformen la mostra. 3 Una visitant amb ulleres per veure les obres en 3D. F