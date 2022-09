Els germans Joan, Josep i Jordi Roca, la tercera generació de restauradores de la seva família a Girona, han estat qualificats aquest dimarts com a "herois de l'alimentació" per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) per "promoure sistemes agroalimentaris ambientalment sostenibles, socialment justos i econòmicament inclusius".

L'objectiu de Joan, xef del Celler de Can Roca i considerat un dels millors cuiners del món, al costat dels seus germans Josep -sommelier - i Jordi -pastisser- és "posar en primer plànol la importància de la biodiversitat i parlar amb experts internacionals (...) sobre les solucions per protegir-la i com contribueix a una dieta saludable, millora els mitjans de vida rurals i reforça la resiliència de les persones i les comunitats", va indicar la FAO. "Encara que cadascun dels seus oficis és diferent, els ingredients principals del seu èxit són els mateixos: la qualitat i la sostenibilitat que preval a les persones i al planeta", va explicar l'organisme en un comunicat, en el qual ressalta que en això es basa el "gran èxit" del Celler, que ha obtingut tres estrelles Michelin i ha estat nomenat millor restaurant del món el 2013 i 2015. Els germans Roca figuren entre els "herois de l'alimentació" nomenats per la FAO amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació que se celebrarà el proper 16 d'octubre, al costat d'altres 15 activistes" de l'alimentació sostenible procedents de tot el món. "Volem aconseguir l'harmonia a través de l'equilibri econòmic, social i mediambiental. Això significa donar suport a productes locals excel·lents i acuradament seleccionats i promoure hàbits saludables a través d'una alimentació sana", expliquen els germans en la nota. La FAO recorda que impulsat per aquesta filosofia, el Celler de Can Roca va engegar Gastronomia Sostenible al principi de la pandèmia. "La idea és senzilla: donar suport als petits productors i promoure la cuina casolana saludable amb productes locals i de temporada a través d'una caixa mensual de receptes i ingredients dissenyada pels germans", explica l'organisme de Nacions Unides. D'aquesta forma, "els productors seleccionats apareixen a la pàgina web de la iniciativa, perquè els cuiners casolans puguin fer-los demanats directament en el futur i establir una relació amb els agricultors, pescadors i apicultors locals". "Hem estat el millor restaurant del món i ara, gràcies a BBVA, volem ser el millor restaurant del món", diu Jordi Roca. Segons la FAO, la preocupació dels Roca per la protecció de la biodiversitat i els recursos naturals els va portar a un altre projecte, el documental Sembrant el Futur, on "s'embarquen en un viatge per recuperar sabors i aliments extingits, al mateix temps que promouen el consum d'aliments locals que beneficien la salut de les persones i mantenen visqui la memòria cultural i les tradicions". Des del 2016, els germans són també ambaixadors de bona voluntat del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i utilitzen la seva plataforma per promoure sistemes agroalimentaris ambientalment sostenibles, socialment justos i econòmicament inclusius.