La Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries celebrarà el seu quinzè aniversari del 7 al 9 d’octubre. Si l’any 2008 la primera edició de la Ruta de l’Art va comptar amb quaranta artistes i divuit espais expositius, quinze anys després, s’exposarà al centre històric l’obra de 132 artistes d’arreu de Catalunya i també de creadors convidats de Galícia, Osca i França.

L’esdeveniment comptarà de nou amb la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, la Galeria Port25, l’Institut per a la Recerca en Escultura (ICRE) i, com a novetat, s’hi incorporen les obres dels alumnes de Batxillerat Artístic de l’Institut Josep Brugulat de Banyoles.

Anna Ma Constanseu, comissària i coorganitzadora de la Ruta de l’Art, destaca la presència de joves artistes que exposen per primera vegada i ho fan envoltats de professionals amb anys de trajectòria. «Donar oportunitat a les noves generacions d’artistes a exposar la seva obra acompanyats de pintors i escultors amb experiència és molt important per nosaltres», explicava ahir en la roda de premsa de presentació de la Ruta de l’Art.

Durant els tres dies que dura la mostra, hi haurà visites guiades, concerts i actuacions. Enguany torna també hi ha previst el RutAst, mercat de degustació de vins de l’Empordà ofert pel celler Empordàlia de Pau, i el RutaKids, el concurs de dibuix per als més petits.

Els espais expositius obriran portes el 7 d’octubre a partir de les cinc. L’acte inaugural tindrà lloc a les vuit a la Basílica de Santa Maria.