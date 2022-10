Tocar mare, un text guanyador del Torneig de Dramatúrgia Catalana de Temporada Alta, tornarà aquest divendres a l’escenari de La Planeta de Girona. Ho farà convertit en espectacle com-il-faut, amb una versió expandida del text amb què Marta Barceló va vèncer el torneig el 2016, amb direcció de Jordi Casanovas i Lluïsa Castell i Georgina Latre com a protagonistes.

El muntatge se centra en l’atípica família que formen una dona vídua sense fills i una òrfena en plena necessitat d’experimentar la maternitat per abordar «des de l’humor i l’emoció» qüestions com l’adopció i «les relacions d’amor incondicional, per veure com es plantegen i si es poden reglar», explica Casanovas.

El director assegura que el text de Barceló és «preciós», perquè la mallorquina és capaç de tocar «temes molt delicats amb un punt d’humor per deixar-nos agafar aire». Barceló, autora de propostes com Abans que arribi l’alemany, estrenarà just un dia abans, dijous, l’espectacle Zona inundable al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

La peça, que ja s’havia estrenat a Grècia, Romania o Alemanya, arriba al festival amb les entrades exhaurides abans de fer temporada a Barcelona sis anys després del seu pas pel torneig. «Faltava trobar el repartiment idoni», diu Casanovas, que al muntatge es retroba per tercera vegada amb Latre i Castell, una parella interpretativa amb «una química i una màgia que fan volar el text».

Tocar mare serà la primera estrena dels 70 títols d’autoria catalana del festival d’enguany, i se suma així a altres muntatges sorgits del torneig, com ara Smiley, El crèdit, La dansa de la venjança o Monopoly.

I és que Casanovas, que va impulsar el Torneig de Dramatúrgia Catalana ara fa dotze anys, el defineix com «una petita masia» teatral de la que han sortit «noms que acabaran fent grans coses», a més d’una quinzena d’espectacles. En aquestes dotze edicions, hi han passat 92 autors diferents, ja que alguns han repetit.

La competició de dramaturgs arrencarà de nou el 10 d’octubre. Yaiza Berrocal, Víctor Borràs, Xavi Buxeda, David Mataro, Berta Prieto, Lola Rosales, Carla Rovira i Sergio Serrano són els competidors d’enguany, en enfrontaments que presentarà l’actriu Meri Yanes i que també es podran veure en línia, tot i que no votar.

La gironina Carla Rovira assenyala que un dels reptes per ella ha sigut canviar la manera d’escriure, perquè sol crear a la sala d’assaig i escriure «a posteriori».

Per la seva banda, Lola Rosales i Berta Prieto, que normalment treballen plegades, han hagut de separar-se i pensar «més en el text que en les acotacions i el treball amb els actors durant els assajos».