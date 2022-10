«A Begur hi ha un cinema meravellós, el lloc ideal per a un festival internacional»

La comèdia britànica El gran Maurice, de Craig Roberts, obrirà divendres la vuitena edició d’un Festival de Cinema de Begur més internacional i ambiciós que mai. Fins el proper dia 12 s’hi projectaran desenes de títols dins d’una secció oficial que se centra en la comèdia, però també hi haurà múltiples activitats paral·leles o una secció centrada en la dona i el cine. Al darrere de tota aquesta moguda hi ha Clara Dato, empresària barcelonina del món de l’hostaleria (viu a Begur des de fa 22 anys, on hi va obrir l’hotel Aiguaclara), que «sense entendre-hi res de cinema», però aprofitant amistats i contactes com el del crític de l’ABC Oti Rodríguez Marchante, ha aconseguit consolidar l’esdeveniment.

«Ens en vam adonar que Begur té molts atractius i que no enteníem com s’acabava l’estiu al setembre i semblava que també s’acabava la vida al poble. Tenim un cinema meravellós i és el lloc ideal per a un festival internacional, en aquesta època de l’any», explica Dato. Santi Lapeira, com a director artístic, i José López, fent de responsable de continguts amb Rodríguez Marchante, són els seus tres grans assessors. «Els vaig trucar perquè volia fer un festival de cinema i no sabia què necessitava. Vam començar el 2015 i ho vam parar ni per la pandèmia», detalla amb orgull.

En aquesta edició alguns dels noms propis seran Fernando León de Aranoa, Teresa Gimpera i Carmen Machi, entre d’altres. Carla Simón, que havia de venir diumenge a la taula rodona La Mirada femenina, no hi podrà ser. Com tampoc hi assistiran Carme Elías ni Fernando Esteso, que havien de rebre homenatges divendres i dilluns, respectivament, per motius de salut.

La comèdia és el motor de la mostra des de la quarta edició. Van començar sense un gènere concret, «però la gent ens ho preguntava i com que a Begur hi ves a gaudir i a passar-ho bé vam decidir especialitzar-nos en comèdia», apunta la responsable de la mostra.

El cinema Casino és el centre neuràlgic del Festival i les seves 182 butaques es tornaran a omplir en cada sessió, ara que s’han deixat enrere les restriccions de la pandèmia. Però a més hi ha circuits gastronòmics i múltiples activitats, com per exemple les sessions infantils per als escolars del municipi i d’Esclanyà. Dato admet que el Festival no té sostre i que, tot i el seu caràcter amateur i voluntari, han aconseguit un alt nivell artístic. Per Begur hi han passat noms com Patrice Leconte, José Luís Garci o Karra Elejalde, en edicions anteriors. Aquest any també s’hi deixarà veure el productor Enrique Cerezo.