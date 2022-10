Els plafons ceràmics que hi havia a la façana de la casa natal de Salvador Dalí ja formen part de la col·lecció del Museu de l'Empordà de Figueres. Aquesta setmana s'han acabat les tasques de recuperació d'aquestes rajoles que es van trobar durant la rehabilitació de l'edifici en motiu de la museïtzació de l'espai. Es tracta d'uns rètols de la sastreria Rich en dues llindes de l'edifici on va néixer Dalí, al carrer de Monturiol. Com que no forma part de l'edifici, però sí que és un patrimoni de la ciutat s'ha cregut oportú retirar-los de la façana i a partir d'ara formaran part de la col·lecció del Museu de l'Empordà. Els plafons es van fer a finals dels 50 i el seu autor va ser el ceramista Josep Vilà

A la casa natal de Salvador Dalí, al carrer de Monturiol, s'hi han trobat uns plafons de ceràmica que anunciaven la sastreria Rich. Es tracta d'una obra del ceramista Josep Vilà (Palamós, 1910- la Bisbal d'Empordà, 1989) en què representa el treball de la sastreria en dues llindes. Es pot veure l'adquisició de la matèria prima, la llana que prové de les ovelles, el cardat i també diversos treballs de la transformació en peça de roba. Al voltant, hi ha elements decoratius florals. Durant la troballa es va decidir aplicar unes gases i es va repicar la vorada, fet que ha permès recuperar les peces amb un estat de preservació molt bo. Ara, s'han guardat en una plataforma de fusta i ja s'han dipositat a l'Ajuntament de Figueres per garantir-ne la preservació. El consistori ha decidit retirar-los de l'edifici de la casa natal de Dalí perquè no estan vinculats amb l'edifici original, ni amb el projecte de museïtzació de l'espai que hi ha. Malgrat tot, el govern local considera que aquests plafons formen part del patrimoni cultural de la ciutat i per això han optat per incorporar-lo a la col·lecció del Museu de l'Empordà.