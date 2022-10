Agustí Puig (Sabadell, 1957) exposa una sèrie de tretze pintures abstractes de gran format on reflexiona sobre la humanitat i la seva relació amb el llibre. Es tracta d'un treball inèdit, marcat per formes sinuoses i antropomorfes i amb tons d'ocres, blancs i negres, que parlen sobre "la memòria i el pes de la història i de tot allò que encara s'està a temps d'escriure", explica a l'ACN Natàlia Chocarro, comissària de la mostra. Sota el títol 'Els ulls parlen, les paraules miren, les mirades pensen' es pot veure a l'Espai Art Badia de Sant Joan de les Abadesses fins al 27 de novembre del 2022. És una iniciativa del programa Itinerar'Art de la Fundació Vila Casas.

"Intentar insinuar i que l'espectador pugui acabar el quadre". Són les paraules del propi artista que, durant una visita a l'exposició, es mostra satisfet per l'emplaçament escollit per mostrar aquesta sèrie inèdita. "La pintura és emoció i calidesa, i aquest lloc (el claustre medieval del Palau de l'Abadia), entre l'escultura, les pedres i la pintura trobo que dialoguen molt bé", afirma Agustí Puig.

La comissària de l'exposició, Natàlia Chocarro, comparteix aquesta idea i assenyala que, un emplaçament com aquest, encara dona "més espiritualitat" a una proposta artística que reflexiona sobre l'existència humana. "Ho fa a través d'un objecte, el llibre, amb personatges antropomòrfics, que sempre intenten evolucionar i que recull la memòria i el pes de la història", diu. Cada pintura és un dibuix que parla "del que hi havia escrit, que s'ha esborrat o que també poden ser paraules que es reescriuran" i que l'artista ha plasmat amb traços refets o mig esborrats.

També apareixen altres elements propis del seu univers, com ara la figura femenina, extremitats distorsionades o ulls que interpel·len el visitant. "Hi ha també una influència clara de l'expressionisme abstracte nord-americà, amb formats i teles grans i tècniques com el "frottage" i el "dripping", diu la comissària. Són pintures acríliques i naturals fetes a partir d'un material que el propi artista fa venir d'Alemanya i que acaba d'elaborar al seu estudi.

Un dels artistes més internacionals de la fundació

La Fundació Casas té molta obra d'Agustí Puig i és un dels autors "més internacionals" amb els que treballen actualment. Al marge d'aquesta proposa al Ripollès, que es podrà veure fins al 27 de novembre, Puig té previst exposar treballs a diferents punts de la Xina i aquest desembre a una galeria de Nova York.