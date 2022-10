La francesa Annie Ernaux (Lilebonne, 1940) ha guanyat el premi Nobel de literatura 2022, tal com va anunciar el secretari de l’Acadèmia Sueca, Mats Malm, que va revelar el nom del guanyador ahir. El jurat va destacar la seva valentia i la precisió clínica amb què descobreix les arrels, els estranyaments i les restriccions col·lectives de la memòria personal. Els seus llibres se centren en una anàlisi gairebé entomològica de temes com la sexualitat des del seu vessant més carnal (Pura pasión), el pes de la família (Una mujer), el seu matrimoni fallit (La mujer helada), la culpa davant del seu ascens social, l’experiència del càncer i del sexe (El uso de la foto) o el relat més implacable de l’avortament a què va haver d’enfrontar-se quan era considerat jurídicament un acte delictiu (El acontecimiento). El llibre va ser la base de la pel·lícula homònima recent d’Audrey Diwan que va obtenir el Lleó d’Or a Venècia. Ernaux és la sisena autora de les Lletres francesa a rebre el Nobel i la dissetena dona que el guanya.

El premi Nobel de literatura és, per prestigi, el gran premi de la literatura mundial. També és el tercer més ben dotat després del Million’s Poet de la televisió d’Abu Dhabi, al capdavant de dotacions literàries que sorgeix d’un programa de telerealitat d’aquest país. El guanyador, autor del millor poema, rep 1.220.000 euros. El segon, és conegut, és el Planeta, que en la darrera edició va augmentar la dotació a un milió d’euros, cosa que els ha permès posar-se per davant del Nobel, un guardó no té com a fi la comercialitat sinó el reconeixement d’un grup notables, els membres de l’Acadèmia Sueca, a una obra literària.