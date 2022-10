Cent trenta-dos artistes d’arreu de Catalunya, però també de Galícia, Osca i França, han omplert de vida els disset espais per on s’ha desgranat la quinzena Ruta de l’Art dins el nucli històric de Castelló d’Empúries, des del passat divendres fins ahir al vespre. Aquesta és la xifra més alta mai registrada abans per aquesta iniciativa cultural, promoguda i comissariada per la pintora Anna M. Constanseu, amb el suport de l’Ajuntament. «Aquest és un model d’èxit, una aposta segura que hem d’anar cuidant», reconeix l’alcalde, Salvi Güell, qui té clar que, malgrat el pas dels anys, l’objectiu de la Ruta s’ha mantingut: «Apropar l’art als visitants i gaudir dels espais patrimonials públics i privats».

Enguany els joves han tingut un pes essencial dins l’edició. A banda de la desena d’alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Constanseu ha convidat a expressar-se, a través de l’artista i docent Assumpta Planas, a dinou alumnes de Batxillerat Artístic de l’institut Brugulat de Banyoles. A més, la Ruta de l’Art és, per als assistents, ha estat una gran oportunitat per admirar, en pocs metres, estils molt diversos. «L’art pot conviure tot junt i aquí tothom pot trobar el seu espai», confirma la comissària. Enguany, com a novetat, s’ha inclòs l’audiovisual. Els assistents van poder visitar tots els espais concloent l’acte a la Basílica de Santa Maria amb un petit concert, a càrrec de la mezzosoprano Marta Valero i el guitarrista Izan Rubio, i una foto de grup. A la sortida, es va poder recupera la participació del grup local Els senyors del Foc, amb un espectacle de correfoc.