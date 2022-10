El Galliner haurà de deixar la Casa de Cultura de Girona quan acabi aquest curs

El centre de formació teatral El Galliner haurà de deixar la Casa de Cultura de Girona quan acabi el pròxim curs. L’escola de teatre privada més gran del país és a l’edifici des de mitjans dels anys noranta, però el 2021 es va acabar la darrera concessió que tenia amb la Diputació de Girona per ocupar espais a la Casa de Cultura i l’ens provincial li va donar un any de pròrroga -el del curs que va començar fa un mes-, que s’acabarà el proper 31 d’agost.

Fundat el 1990 i gestionat per l’Associació Gironina de Teatre (AGT), El Galliner és a la Casa de Cultura de Girona des de l’any 1995. Amb més de 700 alumnes i una trentena de professionals a l’equip docent, és tota una referència en pedagogia teatral a les comarques gironines. En els darrers vint anys, ha format més de 40.000 alumnes.

Ara el centre està buscant un nou espai per encabir els més de 700 alumnes regulars que té cada curs -més de 2.000, si hi afegim totes les formacions que fa El Galliner-, però la recerca no es fàcil i la direcció tem no arribar a temps per a l’inici del curs que ve.

El seu director, Isidre Hernàndez, confia arribar a un acord amb l’administració per «poder fer bé el trasllat» i guanyar el temps que els fa falta.

I és que, a banda de necessitar molta superfície -actualment, l’escola ocupa uns 800 metres quadrats-, cal condicionar l’espai i, a més, complir la normativa que exigeix la Generalitat, perquè El Galliner està reconegut pel Departament d’Educació i ofereix un Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral, a banda de formar mainada a partir de quatre anys i adults.

«No ens estem de braços plegats, estem parlant amb tothom i buscant un lloc nou, però després caldrà fer i aprovar el projecte per adequar-lo al que necessitem i fer-hi els treballs que calgui, això vol temps i hi haurà dificultats per arribar a temps al setembre que ve», explica Hernàndez, que ja ha començat a informar l’alumnat i les seves famílies de la situació.

Diari de Girona ha intentat posar-se en contacte amb la Diputació per diverses vies per preguntar sobre el final de la concessió, què està previst fer en l’espai que deixarà El Galliner i si s’està treballant amb el centre per ajudar-los a reubicar-se, però no ha obtingut resposta.

Qui sí que ha expressat la seva preocupació és el regidor de Guanyem Girona, Lluc Salellas, que ha demanat a l’Ajuntament que intercedeixi perquè El Galliner «tingui una sortida digna i un espai per continuar la seva tasca».

Per la seva banda, el vicealcalde i regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats, explica que el consistori està treballant amb el centre, la Diputació i amb la Generalitat per «buscar una alternativa».